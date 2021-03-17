Порядок маркировки БАД будет определен в ходе пилотного проекта

Вопрос о том, как и в какой системе маркировать и прослеживать БАД, будет решаться в пилотном проекте с участием госорганов и бизнес-сообщества. Об этом сообщил оператор проекта – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Проект стартует в ближайшее время, – уточнили в ЦРПТ. – Будут учитываться и законодательные особенности: лекарства подпадают под закон о лекарственных средствах, а БАД, вода и прочие подобные товары – под закон о торговой деятельности».

При этом компаниям «в любом случае будет предложен наиболее оптимальный и комфортный способ интеграции».

«С учетом того, что они уже работают с маркированными лекарствами, изменения если и будут, то незначительные», – резюмировали в ЦРПТ.

Материал партнера: ЦРПТ

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