Мурашко сообщил о закупке фондом «Круг добра» лекарств для 600 пациентов со СМА

Фонд помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» во время первого этапа закупок препарата «Нусинерсен» приобретет 1488 флаконов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ими обеспечат более 600 детей, больных спинальной мышечной атрофией.

Фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» закупает препарат «Нусинерсен» для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщается на сайте министерства.

Во время первого этапа закупок в 2021 году фонду поставят 1488 флаконов с лекарством для более чем 600 пациентов. «Круг добра» уже начал обеспечивать больных детей лекарствами, сказал Мурашко. По данным на 12 марта, фонд одобрил 946 заявок из всех регионов России от детей со СМА, которым требуется медицинская помощь, сообщается на сайте «Круга добра».

Созданный по инициативе президента Владимира Путина фонд «Круг добра» финансируется за счет повышенного налога на доходы для граждан, чей заработок за год превышает 5 млн руб. С 1 января эти люди платят НДФЛ по ставке 15%. В планах Правительства России – привлечь в 2021 году для фонда 60 млрд руб., а в последующие два года – больше 132,5 млрд руб.

В середине февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о передаче фонду первого транша в размере 10 млрд руб. В начале марта глава кабмина утвердил порядок субсидирования «Круга добра».

Фото: minzdrav.gov.ru

Григорий Дубов

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