Правительство направит еще 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 600-р, в соответствии с которым регионы получат еще 2,7 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на портале правительства.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Ранее на эти цели было направлено более 10,7 млрд руб. Минздрав России должен заключить с регионами соответствующие соглашения о предоставлении трансфертов, а также следить за целевым и эффективным использованием этих средств.

В конце октября 2020 года в регионы было направлено более 5 млрд руб. на приобретение лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. 15 декабря Михаил Мишустин сообщил, что на эти же цели регионам дополнительно выделено почти 2,8 млрд руб.

В январе сообщалось, что правительство в 2021 году продолжит оплачивать лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 в регионах.

Елена Сидорова

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