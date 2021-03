UPD: Минздрав заявил о дефиците бюджета программы 14 высокозатратных нозологий Правительство направит еще 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19 » В США и Канаде продолжаются исследования по применению флувоксамина в терапии COVID-19 В США началось масштабное клиническое исследование применения антидепрессанта флувоксамин для профилактики тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. На возможную эффективность данного препарата в терапии COVID-19 указывают данные работы, опубликованной в The Journal of the American Medical Association в ноябре прошлого года. Согласно этой публикации, опасная инфекция не привела к развитию тяжелых осложнений ни у одного из 80 пациентов с COVID-19, получавших антидепрессант, тогда как в контрольной группе, получавшей плацебо (72 участника), они были отмечены у 8% больных. Задача нового исследования под названием STOP COVID Trial – подтверждение предварительных выводов на более широкой выборке пациентов. В нем должны принять участие 880 пациентов с диагностированным COVID-19, заболевание у которых на момент включения в исследования протекает в легкой форме. Итоги исследования ученые рассчитывают подвести через три месяца. Еще одно исследование с применением флувоксамина у пациентов с COVID-19 планирует запустить канадский Университет Макмастера. Наряду с флувоксамином канадские ученые намерены оценить эффективность и других лекарств – ивермектина и метформина. Также можно отметить обнадеживающие результаты применения флувоксамина off label (по показаниям, не утвержденным регулирующими органами). В частности, отчет об опыте назначения флувоксамина нескольким десяткам пациентов на ранних стадиях COVID-19 был опубликован в начале февраля в журнале Open forum infectious diseases. Флувоксамин – селективный ингибитор обратного захвата серотонина, с высокой тропностью к Сигма-1 рецепторам. Применяется для лечения депрессий и обсессивно-компульсивных расстройств. Российский дженерик флувоксамина выпускает фармацевтическая компания «Рафарма», которая вместе с компанией «Сотекс» формирует основу производственного сегмента ГК «Протек». «Использование зарегистрированных и применяемых по другим показаниям препаратов для лечения COVID-19 представляется весьма перспективным направлением, – отмечают в «Рафарма». – Противопоказания к их применению и нежелательные эффекты хорошо изучены, что позволяет проводить клинические исследования в ускоренном порядке и дает надежду на то, что применение лекарств по новым показаниям может начаться в ближайшее время». Материал партнера: «Сотекс» pharmvestnik