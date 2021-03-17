UPD: Минздрав заявил о дефиците бюджета программы 14 высокозатратных нозологий

Денег, выделенных на программу 14 высокозатратных нозологий (ВЗН), недостаточно. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан не сможет закупить все препараты, которые были заявлены регионами, сообщили в Минздраве.

Средства, выделенные из федерального бюджета на программу 14 ВЗН, не смогут покрыть полную потребность по ней. Об этом на «круглом столе» «Проблемы российских пациентов, получающих лекарства по федеральной программе «14 высокозатратных нозологий» в Общественной палате заявила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко.

«Есть ограничение финансирования. Это так. Экономия, которая складывается на госзакупках, не прогнозируемая, ее не хватает, чтобы покрыть потребности, которые есть», – сказала представитель Минздрава.

Заместитель директора Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Ольга Константинова подтвердила, что бюджетных денег осталось немного и закупить все лекарства, которые указаны в заявках регионов, не удастся.

На «круглом столе» несколько пациентских организаций сообщили о нехватке закупленных лекарств по программе 14 ВЗН.

new Позднее Минздрав разъяснил, что «все пациенты, получающие лечение в рамках программы «14 ВЗН», будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами».

По словам Константиновой, Центр занялся оптимизацией процесса планирования и сбора потребности, сопоставляет количество закупленных препаратов и численность пациентов.

«Многие регионы почувствовали, что мы контролируем все поставки и остатки. В итоге они выявили много сверхнормативных остатков и предложили перераспределить их», – добавила она.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан при Минздраве России был создан в ноябре 2020 года. В январе были объявлены первые аукционы.

На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили внести некоторые заболевания (пароксизмальная ночная гемоглобинурия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Фабри и тирозинемия) в программу высокозатратных нозологий, финансирование которой осуществляется из федерального бюджета.

Елена Калиновская

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