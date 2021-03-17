Фармрынок опасается появления фальсификата при запуске автоаптек в больших городах

Участники фармрынка поддерживают инициативу о возрождении передвижных аптечных пунктов, но исключительно в малонаселенных пунктах. В больших городах «автоаптеки» приведут к фальсификату, считают в отрасли.

Фармрынок не против возрождения «автоаптек», но его участники уверены, что инициатива должна распространяться только на труднодоступные территории. Об этом они сообщили на дискуссии «И снова о лекарственном регулировании – есть ли жизнь после?», организованной ИД «Комсомольская правда», передает корреспондент «ФВ».

Создание передвижных аптечных пунктов – одна из законодательных инициатив, входящих в спорный законопроект о регулировании аптечных сетей, которую рынок оценил положительно, но при определенных условиях.

Настороженно относится к возрождению автолавок генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. По его словам, для отдаленных районов и небольших населенных пунктов передвижные аптеки действительно могут стать подспорьем. При этом он против того, чтобы инициатива распространялась на большие города.

«Как показывает опыт, передвижные аптеки в городах – это первый источник фальсификата», – заявил он. Дмитриев уверен, что перед принятием проекта необходимо определить территории, на которые он будет распространяться.

С ним согласилась исполнительный директор СРО «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова. «Передвижные аптечные пункты должны быть только в труднодоступных и отдаленных регионах и не должны использоваться в каких-то нелепых целях», – подчеркнула она.

В целом появление автолавок положительно скажется на фармрынке, считают в отрасли. «Это одна из немногих позиций, которые я воспринимаю почти априори за», – заявил председатель правления Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Александр Ли. По его словам, он уже работал с автоаптеками в тот период, когда они были не лицензированы. «Мы работали, чтобы обеспечить людей препаратами, но фактически нарушая закон. Этот законопроект очень своевременный», – пояснил он.

Инициатива возрождения передвижных аптечных пунктов входит в законопроект о регулировании аптечных сетей. Ранее «ФВ» писал о том, что участники фармрынка раскритиковали этот документ, назвав его «антигосударственным».

Проектом предлагается ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам – до 5%.

Фото: Екатерина Погонцева

Руслан Мавлиханов

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