Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов после вакцинации «Спутником V»

Вакцина против коронавируса «Спутник V» полностью защищает от тяжелого течения болезни, новых побочных эффектов после ее применения замечено не было, заявил в ходе брифинга директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, все партии препарата, выпускаемые в России и мире, проходят контроль по 18 параметрам.

У привившихся российской вакциной «Спутник V» отсутствуют серьезные побочные эффекты, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, ни одного летального исхода среди вакцинировавшихся не зафиксировано. Кроме того, препарат эффективен против «британского» штамма коронавируса.

«Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены», – сказал он (цитата по ТАСС).

В случае повторной встречи с возбудителем вируса антитела и защитные свойства формируются «при хорошей памяти» в течение нескольких дней, отметил Гинцбург. По его словам, лабораторные исследования показали, что «Спутник V» защищает и от «британского» штамма коронавируса. Исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через неделю.

По словам Гинцбурга, количество произведенного препарата уже превышает 10 миллионов доз.

Между тем в начале февраля научный журнал The Lancet писал, что в ходе третьей фазы испытаний «Спутник V» произошло четыре летальных исхода, не связанных с вакцинацией. Три из них – в группе, которая получала вакцину, а не плацебо. Одна из смертей в группе вакцинации была связана с переломом позвоночника, две другие – с COVID-19. Исследователи заключили, что оба участника уже были заражены коронавирусом к моменту включения в исследование, несмотря на отрицательные результаты ПЦР-теста.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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