Roche покупает крупного производителя тестов от COVID-19 за 1,8 млрд долларов

Швейцарская Roche покупает американскую диагностическую компанию GenMark Diagnostics за 1,8 млрд долл. Таким образом она на планирует бросить вызов своим конкурентам, таким как французская компания bioMerieux.

Roche купит американскую компанию GenMark Diagnostics за 1,8 млрд долл., сообщает Reuters. GenMark проводит «синдромные панельные тесты» для одновременного обнаружения нескольких патогенов, ответственных за респираторные заболевания, такие как пневмония, или септические инфекции, а также COVID-19. Roche попытается бросить вызов своим конкурентам в этой области, таким как французская компания bioMerieux.

Рынок таких тестов в 2019 году составлял 800 млн долл., говорит глава отдела диагностики Roche Томас Шинекер. Он добавляет, что к 2024 году он достигнет 2 млрд долл., вырастая на 20% каждый год. По его оценкам, сейчас GenMark занимает 7% рынке, но Roche планирует значительно увеличить этот показатель через четыре года.

«Мы считаем, что можем использовать наши знания в области производства, чтобы действительно помочь увеличить его масштаб и снизить затраты», – сказал Шинекер.

После новостей о сделке акции GenMark выросли на 28%, а акции Roche прибавили 1,5%. Аналитики полагают, что эта сделка укрепит позиции Roche в больницах, тогда как сейчас компания в основном проводит тесты в централизованных лабораториях.

В декабре прошлого года Roche зарегистрировала в США экспресс-тест на COVID-19, который может замерять уровень антител в организме человека за 18 минут.

Николай Соколов

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