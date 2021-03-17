Эксперт предложил хранить данные о маркированных товарах в единой информационной системе

Данные о движении маркированных товаров должны поступать в одну информационную систему. Об этом, выступая на XVI Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» 12 марта, заявил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

«Меня немного пугают дальнейшие инициативы по маркировке, связанные с БАД, питьевой водой, детским питанием и прочей продукцией, продаваемой через аптеки, – отметил он. – По той информации, которой мы сегодня обладаем, проект по маркировке этих категорий товаров будет реализован в другом «контуре». Если сегодня аптекам тяжело работать в МДЛП – а это почти 20% от их общего числа, то что будет потом, когда будет несколько систем для разных категорий продуктов аптечного ассортимента? Думаю, все данные о движении маркированных товаров должны поступать в одну общую информационную систему».

По мнению Дмитрия Погребинского, внедрение маркировки лекарств способствует развитию прозрачной конкуренции, позволяя контролировать движение товара. «Трудно было ожидать, что такой сложный, масштабный проект будет реализован без сбоев, – подчеркнул он. – Однако, думаю, в целом работа системы в итоге будет отлажена и принесет ожидаемые результаты».

Материал партнера: ЦВ «Протек»

pharmvestnik