Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» 20 лет

Ассоциация «СоюзФарма» была создана 16 марта 2001 года по инициативе московских аптек. С 2003 года началось ее региональное развитие. Сейчас в составе ассоциации около четырех тысяч розничных аптечных организаций, осуществляющих фармдеятельность в 47 субъектах РФ. В 2018 году Ассоциация получила статус саморегулируемой организации (СРО).

Ассоциации аптечных учреждений (ААУ) «СоюзФарма» исполнилось 20 лет. Некоммерческое профессиональное объединение несетевых аптек аптечных учреждений представляет интересы своих участников на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, работая в экспертных группах, координационных и общественных советах, как на федеральном, так и региональных уровнях. При обсуждении законопроектов и нормативных документов, а также при формировании собственных инициатив по внесению изменений в нормативно-правовые акты ассоциация опирается на мнение аптек.

На разных этапах становления ассоциация создавала проекты, которые помогали руководителям и специалистам аптек адаптироваться к изменяющимся условиям. В 7 субъектах РФ реализуется комплексная программа Ассоциации «ФАРМОПЕКА», составной частью которой является общественный фарминспекторат. Это дополнительный контроль со стороны профессиональной организации за соблюдением аптеками, входящими в ассоциацию, лицензионных требований при осуществлении фармдеятельности.

Важнейшим направлением деятельности ассоциации является организация системы повышения профессионального уровня руководителей и специалистов аптечных организаций – во всех регионах присутствия ААУ «СоюзФарма» проводятся образовательные научно-практические конференции и семинары, аккредитуемые в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Во время пандемии мероприятия проводятся на онлайн-площадках. Для обучения фармспециалистов создан образовательный портал «Центр дистанционного обучения «СоюзФарма».

«СоюзФарма» является соучредителем Союза фармацевтических работников по содействию развитию профессии и фармацевтической отрасли «Национальная Фармацевтическая Палата».

С 2008 года «СоюзФарма» является членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА», защищающей интересы представителей малого и среднего бизнеса.

«ФВ» поздравляет коллег с юбилеем и желает здоровья и успехов в деятельности по совершенствованию лекарственного обеспечения россиян!

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