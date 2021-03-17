Минпромторг вновь предложил ограничить закупки лекарств не из российских субстанций

Правительство обсуждает возможные меры поддержки производителей субстанций и препаратов полного цикла. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова в начале февраля поручила проработать изменения, которые бы дали преимущество на госторгах препаратам, произведенным по полному циклу в России и странах ЕАЭС с этапа синтеза субстанции. В марте этот вопрос отдельно обсуждали в Минпромторге.

В правительстве обсуждается вопрос введения правила «второй лишний», которое бы дало преимущество производителям фармацевтических субстанций и препаратов полного цикла на госторгах. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой от 2 февраля, с которым ознакомился «ФВ». О поручениях Голиковой также писал РБК. В случае таких изменений заказчик будет обязан отклонять другие заявки на госторгах, если будет подана хоть одна заявка от поставщика препарата полного цикла (начиная с синтеза субстанции) на территории стран – членов Евразийского экономического союза. Вопрос более предметно обсуждали на совещании Минпромторга в начале марта, рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

Несколько лет назад Министерство промышленности и торговли уже предлагало ввести изменения в виде трехступенчатой конструкции преференций на госзакупках – «второй лишний».

Речь идет о введении правила «второй лишний» при закупках препаратов перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), производство которых должно быть обеспечено на территории России, пояснил исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации» (Инфарма) Вадим Кукава. Согласно такому правилу заказчик будет обязан отклонить другие заявки, если на участие в закупке будет подана хоть одна заявка, предлагающая к поставке препарат, который производится по полному циклу на территории государств – членов ЕАЭС.

Введение таких ограничений на госторгах приведет к серьезным последствиям, в том числе к монополизации рынка и ограничению доступа пациентов к препаратам, производство которых не локализовано до технологической стадии синтеза фармацевтической субстанции в стране, считает Кукава.

Президент российской компании-производителя активных фармсубстанций «Активный Компонент» Александр Семенов пояснил «ФВ», что в данном случае речь не идет о какой-либо дискриминации производителей готовой лекарственной формы. Это только одна мера из комплекса мер по стимулированию локального производства российских субстанций, уточнил он.

«ФВ» направил запрос в правительство, пресс-службу Голиковой и Минпромторг с просьбой уточнить, были ли выполнены поручения.

Маргарита Грошева

pharmvestnik