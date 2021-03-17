Объем отгрузок компании «Ланцет» увеличился на 32%

Повышенный спрос на лекарства в условиях пандемии и старт маркировки увеличили нагрузку на логистические центры. Компания «Ланцет» в этих условиях выполнила обязательства перед клиентами по заключенным госконтрактам и увеличила объем приемки и отгрузки препаратов.

К концу года была организована работа склада в режиме 24/7. В результате удалось удвоить количество отгрузок и обеспечить госпитали и больницы необходимым запасом для лечения пациентов.

Компания также оперативно отреагировала на вызов, связанный нехваткой СИЗ, приобрела необходимые средства и безвозмездно передала их для своих клиентов и партнеров во всех регионах России.

Сегодня компания «Ланцет» обеспечивает почти 2 тыс. клиентов из числа ЛПУ, региональных министерств и департаментов. Налажено сотрудничество более чем со 140 партнерами, крупнейшими мировыми и национальными производителями лекарств, оборудования и расходных материалов. Функционируют пять региональных центров в крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Казани.

Фокус компании направлен на обеспечение инновационными препаратами пациентов с социально значимыми заболеваниями. У компании сформирован широкий продуктовый портфель по анестезиологии и реанимации, онкологии, средствам визуализации, пульмонологии и орфанным заболеваниям, а также продуктов по менеджменту крови.

Объем отгрузок в 2020 году увеличился на 32% по отношению к 2019 году и составил 37 млрд руб. На 25% увеличился объем заключенных госконтрактов — он составляет 23 млрд руб. Выросло количество и объем коммерческих поставок.

Значимым достижением компании «Ланцет» в 2020 стало заключение лицензионного соглашения на регистрацию, продвижение и дистрибуцию препарата с МНН Дантролен в России и странах ЕАЭС. Он направлен на лечение редкого наследственного заболевания злокачественной гипертермии, летальность от которого без специфической терапии составляет 65—80%*. Регистрация препарата в России может помочь сохранить жизни пациентам и снизить летальность до 4—7%.

В рейтинге компании RNC Pharma «Ланцет» входит в ТОP 10 фармдистрибьюторов России. По данным IQVIA, «Ланцет» занимает пятое место в рейтинге национальных дистрибьюторов, является одной из самых быстрорастущих компаний.

Сегодня «Ланцет» формирует комплексное решение по ассортименту и медицинским технологиям под потребности ЛПУ. Оказывает услуги по реализации проектов внедрения новых медицинских технологий, регистрирует в России инновационные лекарственные препараты. Предоставляет врачам сервисы по обеспечению пациентов информацией по заболеваниям и их лечению.

В 2021 году «Ланцет» ставит перед собой задачи по обеспечению поставок, расширению ассортимента препаратов в сторону социально значимых заболеваний, ускорению темпов внедрения инновационных лекарств в России и выход на рынок ЕАЭС.

* Прокопьев Г.Г., Михельсон В.А., Агавелян Э.Г., Сидоров В.А. / Современные взгляды на синдром злокачественной гипертермии. http://rusanesth.com/stati/obshhaya-anesteziologiya/st3.html.

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