Еще четыре страны Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca

Германия, Франция, Италия и Испания приостановили вакцинацию препаратом от коронавируса компании AstraZeneca, произведенного вместе с Оксфордским университетом. Страны отказались использовать вакцину на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови после инъекции препарата.

О решении Минздрава Германии сообщает Spiegel, об остановке вакцинации во Франции заявил президент страны Эмманюэль Макрон, пишет AFP в Twitter. Решение в Италии приняло национальное фармацевтическое агентство AIFA, передает газета Ansa, в Испании – глава Минздрава страны Каролина Диас, сообщает радиостанция Cadena Ser.

Также регулятор Индонезии решил отложить применение вакцины от AstraZeneca, пишет Jakarta Globe. На прошлой неделе Дания приостановила использование препарата из-за информации о возникновении тромбов в крови привитых вакциной AstraZeneca. Аналогичное решение приняли Норвегия, Дания, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва.

Позднее о приостановке вакцинации объявили Португалия, Словения, Латвия и Кипр.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 15 марта сообщило, что преимущества вакцины в борьбе с COVID-19 перевешивают риски возникновения побочных эффектов, госпитализации или смерти пациентов. В агентстве считают, что случаи возникновения тромбоза и тромбоэмболии у привитых препаратом AstraZeneca людей «по-видимому, не выше, чем у населения [ЕС] в целом».

На прошлой неделе EMA сообщало о безопасности вакцины AstraZeneca. В агентстве не увидели связи между вакцинацией и нарушениями свертываемости крови. По данным на 11 марта, EMA выявило 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн пациентов, привившихся препаратом AstraZeneca.

Григорий Дубов

pharmvestnik