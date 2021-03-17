Бюджетные продажи фармдистрибьютора «Ирвин» в 2020 году выросли почти на 30%

В 2020 году фармдистрибьютор «Ирвин» нарастил объем бюджетных продаж (с отгрузками в 2020 году) на 29,8% по сравнению с 2019 годом и занял 3-е место в рейтинге поставщиков бюджетного рынка (без учета ВЗН), подготовленном совместно «ФВ» и аналитической компанией AlphaRM.

«Оборот «Ирвин» за 12 месяцев 2020 года превысил 31,8 млрд рублей. При этом 97% нашего оборота это госзакупки, в основном онкология или льгота. По кардиопрограмме в 2020 году мы также вышли в лидеры. Основными драйверами программы стали такие блокбастеры, как «Ксарелто» и «Прадакса».

На препаратах для лечения COVID-19 мы фокусировались в меньшей степени, но их объем в наших поставках тоже заметно вырос. Речь идет в первую очередь о противовирусных средствах, в том числе фавипиравире, низкомолекулярном гепарине и антибиотиках», — рассказал Михаил Степанов, генеральный директор фармдистрибьютора «Ирвин».

ТОР20 поставщиков по объему поставок в госсекторе (без учета ВЗН) в 2020 году в стоимостном выражении, %* Рейтинг Поставщик Доля рынка в госсегменте, % Прирост закупок 2020/2019, % 1 Р-Фарм 8,5 25,6 2 Фармстандарт 5,4 19,7 3 Ирвин 3,1 29,8 4 Национальная Иммунобиологическая Компания 3,0 22,2 5 Ланцет 2,5 57,2 6 Биотэк 2,5 43,0 7 Фармимэкс 2,3 -40,7 8 Медипал-Онко 1,8 30,1 9 НПО Петровакс Фарм 1,6 129,6 10 БСС 1,6 44,2 * Учитывались контракты, отгрузка по которым осуществлена с 1 января по 31 декабря 2020 года. Данные по госконтрактам на 12.03.2021 года Источник: AlphaRM

По данным аналитического агентства IQVIA, «Ирвин» также находится на 3-й строчке рейтинга дистрибьюторов, работающих на рынке госзакупок (без учета ВЗН). По валовым оборотам «Ирвин» занял первое место в категории «Региональные дистрибьюторы», как и годом ранее.

Совокупная доля TOP10 ведущих дистрибьюторов на рынке валовых продаж в 2020 году составила 62,3%, что на 0,2% выше, чем в 2019-м, сообщили в IQVIA.

Материал партнера: «Ирвин»

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