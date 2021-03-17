Бюджетные продажи фармдистрибьютора «Ирвин» в 2020 году выросли почти на 30%

В 2020 году фармдистрибьютор «Ирвин» нарастил объем бюджетных продаж (с отгрузками в 2020 году) на 29,8% по сравнению с 2019 годом и занял 3-е место в рейтинге поставщиков бюджетного рынка (без учета ВЗН), подготовленном совместно «ФВ» и аналитической компанией AlphaRM.
«Оборот «Ирвин» за 12 месяцев 2020 года превысил 31,8 млрд рублей. При этом 97% нашего оборота это госзакупки, в основном онкология или льгота. По кардиопрограмме в 2020 году мы также вышли в лидеры. Основными драйверами программы стали такие блокбастеры, как «Ксарелто» и «Прадакса».
На препаратах для лечения COVID-19 мы фокусировались в меньшей степени, но их объем в наших поставках тоже заметно вырос. Речь идет в первую очередь о противовирусных средствах, в том числе фавипиравире, низкомолекулярном гепарине и антибиотиках», — рассказал Михаил Степанов, генеральный директор фармдистрибьютора «Ирвин».
|ТОР20 поставщиков по объему поставок в госсекторе (без учета ВЗН) в 2020 году в стоимостном выражении, %*
|Рейтинг
|Поставщик
|Доля рынка в госсегменте, %
|Прирост закупок 2020/2019, %
|1
|Р-Фарм
|8,5
|25,6
|2
|Фармстандарт
|5,4
|19,7
|3
|Ирвин
|3,1
|29,8
|4
|Национальная Иммунобиологическая Компания
|3,0
|22,2
|5
|Ланцет
|2,5
|57,2
|6
|Биотэк
|2,5
|43,0
|7
|Фармимэкс
|2,3
|-40,7
|8
|Медипал-Онко
|1,8
|30,1
|9
|НПО Петровакс Фарм
|1,6
|129,6
|10
|БСС
|1,6
|44,2
|* Учитывались контракты, отгрузка по которым осуществлена с 1 января по 31 декабря 2020 года. Данные по госконтрактам на 12.03.2021 года
|Источник: AlphaRM
По данным аналитического агентства IQVIA, «Ирвин» также находится на 3-й строчке рейтинга дистрибьюторов, работающих на рынке госзакупок (без учета ВЗН). По валовым оборотам «Ирвин» занял первое место в категории «Региональные дистрибьюторы», как и годом ранее.
Совокупная доля TOP10 ведущих дистрибьюторов на рынке валовых продаж в 2020 году составила 62,3%, что на 0,2% выше, чем в 2019-м, сообщили в IQVIA.
Материал партнера: «Ирвин»