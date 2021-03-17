Минздрав предложил изменить порядок назначения лекарств

Врачи смогут оформлять электронные рецепты на лекарственные препараты на русском языке. Это следует из проекта приказа, подготовленного Минздравом. Изменения необходимы из-за отсутствия справочника лекарств для медприменения на латинском языке.

Минздрав России подготовил проект приказа «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 сентября этого года и будет действовать шесть лет.

Согласно документу, состав препаратов, лекарственная форма и обращение медика к фармработнику об отпуске лекарств оформляются на латинском языке в родительном падеже, за исключением оформления электронных рецептов.

Минздрав предлагает выдавать такие справки на русском языке в рамках реализации федерального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Выписывать электронные рецепты на русском языке нужно и из-за отсутствия справочника лекарств для медприменения на латинском языке, считают в министерстве.

Также Минздрав предлагает признать недействительными предыдущие приказы о внесении изменений в порядок назначения лекарств — № 1075н и № 1022н.

Григорий Дубов

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