Unipharm локализует препарат от простуды на Московском эндокринном заводе

Американская Unipharm, основанная российским ученым Виктором Саприцким, локализует в России второй свой препарат – противопростудный Гриппекс – на мощностях ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ). В составе препарата – декстрометорфан, входящий в перечень веществ, оборот которых в России ограничен. В связи с этим Минздрав предложил увеличить МЭЗ квоту на ввоз декстрометорфана на 2022–2027 годы. Американская Unipharm, основанная российским ученым Виктором Саприцким, локализует в России второй свой препарат – противопростудный Гриппекс – на мощностях ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ). В составе препарата – декстрометорфан, входящий в перечень веществ, оборот которых в России ограничен. В связи с этим Минздрав предложил увеличить МЭЗ квоту на ввоз декстрометорфана на 2022–2027 годы.

Квоты МЭЗ на производство, хранение и ввоз в Россию наркотических и психотропных веществ действуют до марта 2022 года. Поэтому Минздрав разработал проект постановления правительства с новым расчетом квот до 2027 года.

Одно из изменений – значительное увеличение объемов по психотропному веществу декстрометорфан со 100 до 14,4 тысячи грамм. ФГУП и ООО «Юнифарм» договорились об организации на площадке МЭЗ контрактного производства препарата Гриппекс (декстрометорфан+парацетамол+псевдоэфедрин), объясняется в пояснительной записке, и теперь субстанцию декстрометорфана придется ввозить в Россию. Гриппекс применяется для симптоматического лечения острых респираторных заболеваний и, по данным ГРЛС, производится Unipharm на основе американской, индийской и китайской субстанций (субстанция декстрометорфана поставляется из Индии). На МЭЗ будет выпускаться 75 тысяч упаковок Гриппекса в год.

В России зарегистрировано несколько препаратов с декстрометорфаном, все они производятся за рубежом.

Unipharm основана в 1992 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Владельцем Unipharm считается российский ученый Виктор Саприцкий. Российское представительство компании ООО «Юнифарм» в 2019 году получило выручку 2 млрд рублей и чистый убыток 177 млн рублей.

В 2019 году Unipharm договорилась о локализации в России препарата для нормализации циркадных циклов сна Мелаксен (мелатонин). В 2018 году японская Takeda заключила рамочное соглашение о покупке у Unipharm прав на Мелаксен, витамины Vitrum и хондопротектор Atra. Сейчас препараты на сайте Takeda не числятся.