Philips и «Амико» подписали соглашение о производстве МРТ в Московской области

Нидерландский производитель медоборудования Philips и группа компаний «Амико» заключили соглашение об организации производства магнитно-резонансных томографов (МРТ) на базе завода АО «Рентгенпром» в Московской области. Объем инвестиций в проект не раскрывается, планируемая мощность – до 50 аппаратов в год.

Предполагается, что на предприятии будут выпускать модель МРТ Philips Ingenia 1.5T. Первые медизделия сойдут с конвейера во второй половине 2021 года, до конца года планируется собрать не менее десяти аппаратов. Проект будет реализован в два этапа – мелкосерийная сборка на первом этапе, в 2021 году, с дальнейшим расширением количества компонентов, технологических операций и наращивания адвалорной доли с 2022 года и выходом на мощность 50 аппаратов в год.

Летом 2017 года Philips начала производство ультразвуковых систем высокого и экспертного класса и аппаратов компьютерной томографии (КТ) на производственной базе ЗАО «Рентгенпром», входящего в холдинг «Амико». На первом этапе планировалось выпускать 150 ультразвуковых систем и 10 КТ в год, объем инвестиций в проект не раскрывался.

Изготовление МРТ является развитием плана по расширению производства в России, сообщили в компании. Кроме того, в планах Philips – углубление сотрудничества в части производства КТ. В компании отметили, что собираемое в Московской области медоборудование не уступает по качеству импортным аппаратам и соответствует единым стандартам производства мейджора.

Благодаря новому производству в компании рассчитывают сократить время поставок «тяжелой» медтехники на российский рынок и получить преимущество в скорости отгрузки за счет поздней кастомизации оборудования под конкретного заказчика непосредственно на территории России. Кроме того, в перспективе в Philips рассчитывают получить сертификат СТ-1 для подтверждения статуса отечественного производства.

ГК «Амико» – производственный холдинг, объединяющий предприятия, специализирующиеся на производстве различных видов медицинской рентгенотехники, УЗИ и КТ. В состав объединения входят ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники», ЗАО «Рентгенпром» и ООО «Рентген-Комплект». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году выручка «Амико» составила 3,542 млрд рублей, чистая прибыль – 199,3 млн рублей.

Royal Philips – компания-производитель диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковые аппараты), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. В 2018 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 млрд евро.

В 2019 и 2020 годах МРТ вошла в перечень переоснащения медорганизаций по нацпроекту «Здравоохранение» для онкоклиник и модернизации первичного звена с суммарным объемом финансирования 290 млрд и 550 млрд рублей. Минздрав в январе 2019 года рекомендовал закупать отечественное оборудование при эквивалентных технических характеристиках. В декабре 2020 года Правительство РФ установило минимальную квоту на закупки отечественных медизделий – для МРТ они составили 30% в 2021 году с ростом до 50% в 2022 и 2023 годах для тендеров по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Помимо Philips, планы по серийному производству МРТ в России разрабатывает на базе казанского «ФармМедПолис РТ» китайский производитель медоборудования MinFound. Объем инвестиций в рассчитанный на 5 лет проект оценен в 1–3 млрд рублей, предполагаемая глубина локализации производства колеблется от 50% до 90%. Помимо производителя из КНР, в декабре 2020 года экспертный совет особой экономической зоны Дубна одобрил заявку российского ООО «МИП-Технологии» на серийный выпуск отечественных высокопольных МРТ серии «Престиж-15» в Московской области. Мощность производства оценивается не менее чем в 66 изделий в год, предполагаемый объем инвестиций – 1 млрд рублей, сроки реализации проекта не сообщаются.

Фото: Vademecum

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