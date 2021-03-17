Roche купит американскую GenMark Diagnostics за $1,8 млрд

Швейцарская Roche приобретет американскую компанию GenMark Diagnostics за $1,8 млрд для заполнения пробела в собственном портфеле тестирования. GenMark проводит «синдромные панельные тесты» для одновременного обнаружения нескольких патогенов, ответственных за респираторные заболевания, такие как пневмония или сепсис. Швейцарская Roche приобретет американскую компанию GenMark Diagnostics за $1,8 млрд для заполнения пробела в собственном портфеле тестирования. GenMark проводит «синдромные панельные тесты» для одновременного обнаружения нескольких патогенов, ответственных за респираторные заболевания, такие как пневмония или сепсис.

Компания Roche предложила выкупить у GenMark акции по $24,05 за штуку, что на 43% выше цены акций GenMark от 10 февраля. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2021 года. Уточняется, что Roche планировала войти в сферу тестирования, чтобы конкурировать с профильными игроками, такими как французская компания bioMerieux.

Глава отдела диагностики Roche Томас Шинекер со ссылкой на отраслевые данные отметил, что рынок таких тестов в 2019 году составлял $800 млн в год, к 2024 году он должен расти на 20% ежегодно и достигнуть $2 млрд в год. На сегодняшний момент GenMark занимает 7% рынка, Roche планирует значительно увеличить показатель в течение четырех лет.

Помимо респираторных инфекций и тестов на сепсис, GenMark разрабатывает и тест для желудочно-кишечных инфекций. Подобные панельные тесты используют в больницах для диагностики состояния тяжелобольных пациентов и подбора им целевого лечения, в частности для того, чтобы избежать ненадлежащего использования антибиотиков. Аналитики считают, что приобретение Roche американской компании поможет расширить их присутствие в больницах.

В ноябре 2020 года в России был зарегистрирован второй препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) – Эврисди (рисдиплам) от Roche. Пока это единственный препарат от СМА перорального приема, что позволяет принимать его амбулаторно. Рисдиплам одобрен для лечения СМА у взрослых и детей с двух месяцев. Ожидается, что первые партии препарата поступят в гражданский оборот в России в мае 2021 года.