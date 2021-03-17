Директор центра Гамалеи назвал возможную причину образования тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Возможной причиной образования тромбов после применения вакцины от коронавируса AstraZeneca может быть некачественная очистка препарата, считает директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных по всей видимости с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями, и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Степень очистки во время производственной обработки бывает различной – двух- и трехэтапной.

«Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов…Это мое предположение», – отметил ученый.

Ранее компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркивая, что такие выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.

gxpnews