Объем продаж «Аквадетрима» на российском рынке составил 2,7 млрд рублей

Препарат витамина D – «Аквадетрим» – компании «АКРИХИН» занял первую позицию на рынке всех приобретаемых витаминов в России, сообщает компания. Кроме того, он вышел по итогам последних 12 месяцев еще и на первое место среди всех витаминов в стране по объему продаж в стоимостном выражении, показатель составил 2,7 млрд руб.

«Востребованность витамина D обусловлена результатами многочисленных научных исследований, доказывающих его значимую роль в здоровье людей. Витамин D регулирует процессы усвоения и обмена кальция и фософора, а также принимает участие в регуляции углеводно-жирового обмена. Отмечена роль витамина D для снижения риска возникновения частых простудных заболеваний», — говорится в сообщении компании.

Результаты собственного исследования, проведенного компанией «АКРИХИН» в 2020 году, выявили распространенную проблему недостаточности и дефицита витамина D у 84% населения России вне зависимости от региона проживания. Для поддержания оптимального уровня витамина D взрослому человеку требуется его ежедневное потребление в дозе не менее 1500–2000 МЕ.

«Научно доказана важность влияния уровня витамина D на иммунитет, метаболизм, нервную, мышечную, костную, сердечно-сосудистую системы. «АКРИХИН» обладает широкой экспертизой в этой теме, а наши собственные исследования демонстрируют высокую актуальность проблемы нехватки витамина D среди россиян. Мы стремимся способствовать ее решению и реализуем образовательные проекты в этой области. Поэтому для нашей компании такой результат очень значим», – отметил вице-президент по продажам и маркетингу безрецептурных препаратов компании «АКРИХИН» Алексей Мальцев.

gxpnews