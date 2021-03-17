«Фармасинтез» планирует выпускать до 5 млн доз вакцины «Спутник V» ежемесячно

ГК «Фармасинтез» планирует во второй половине 2021 года производить от 4 до 5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежемесячно, рассказал президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния в интервью телеканалу РБК.

«Я надеюсь, что в мае мы получим регистрацию площадки для производства вакцины и к этому времени начнем производить довольно-таки в больших объемах, а вообще так называемые индустриальные масштабы на 4-5 млн доз в месяц, я считаю, что это будет III-IV квартал», – цитирует Пунию ТАСС.

По его словам, первая партия вакцины уже получена и на данный момент происходит валидация ее доработанной версии. Пуния также выразил надежду, что к осени в России будут ресурсы выпускать 15-20 млн доз ежемесячно и в 2022 году потребность в вакцине будет полностью закрыта.

«Пока будет потребность в этом, мы будем делать вакцину», – подчеркнул он.

3 ноября было подписано соглашение о передаче технологической документации с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Площадкой для производства первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» был выбран завод «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге.

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