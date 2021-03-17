Bayer планирует к 2024 году достигнуть объема продаж до €45 млрд

Биофармацевтический немецкий концерн Bayer планирует восстановить темпы роста продаж в 2021 году и дополнительно ускорить их в последующие годы, сообщает пресс-служба компании. Ожидается, что к 2024 году чистый объем продаж концерна достигнет €43–45 млрд. Для дивизиона Crop Science с 2022 по 2024 год прогнозируется ежегодный рост в размере 3–5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов), опережающий развитие рынка.

«Мы достигли большого прогресса в цифровом сельском хозяйстве и недавно получили разрешения регуляторных органов на продукты для кукурузы, сои и хлопка. И то и другое способствует более уверенному росту», – объяснил председатель правления Bayer Вернер Бауманн, выступая на виртуальном собрании в рамках Дня рынков капитала 16 марта

Новые регистрации на продукты позволят улучшить технологии выращивания сои в Америке. Портфель проектов дивизиона Crop Science включает передовые инновации, такие как короткостебельная кукуруза, соя, устойчивая к пяти различным гербицидам, и новый разрабатываемый препарат, который может стать первым неселективным гербицидом для послевсходовой обработки за 30 лет в отрасли.

Кроме того, ожидается высокий годовой рост продаж дивизиона Pharmaceuticals в размере 3–5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) до 2023 года. В 2024 году Bayer прогнозирует снижение продаж дивизиона в размере 1–6% из-за истечения срока действия патентов на популярные, зарекомендовавшие себя препараты Xarelto и Eylea, после чего дивизион Pharmaceuticals вернется к устойчивому росту в 2025 году.

Помимо дальнейшего укрепления бизнеса в США и расширения лидирующего положения в Китае, дивизион Pharmaceuticals сосредоточил усилия на повышении своего инновационного потенциала и продолжении своих научно-исследовательских разработок.

«Мы готовимся вывести на рынок наши перспективные активы, находящиеся на последних стадиях разработки», – сказал Бауманн. – Сюда относятся, в частности, противоопухолевый препарат Nubeqa, сердечно-сосудистые препараты верицигуат (зарегистрированный в США под торговой маркой Verquvo) и финеренон, а также элинзанетант, используемый для негормонального лечения частых симптомов менопаузы.

Bayer также достиг значительного прогресса в укреплении своего инновационного потенциала. Только в прошлом году компания заключила более 25 соглашений о сотрудничестве, лицензировании и покупке активов в своем дивизионе Pharmaceuticals. Одним из таких примеров стало приобретение ведущей компании в области генной терапии Asklepios BioPharmaceutical (AskBio).

«Мы начали клинические исследования, используя новый терапевтический подход к лечению болезни Паркинсона, и надеемся, что они смогут положить начало значительному прорыву в борьбе с этим тяжелым неврологическим нарушением. Это важный шаг вперед для всего направления лечения стволовыми клетками», – отметил Бауманн.

Кроме того, прогнозируется годовой рост продаж дивизиона Consumer Health в размере 3–5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) c дальнейшим увеличением рыночной доли дивизиона.

«Сейчас основная цель дивизиона Consumer Health – укрепить значительный рост продаж и рентабельности, который наблюдался за последние 18 месяцев. В настоящее время мы сфокусировались на поддержании устойчивого роста прибыли, развития, опережающего по темпам рыночный уровень», – объяснил Бауманн. Рост должен стимулироваться за счет внедрения инноваций и укрепления брендов, дальнейшей цифровизации бизнеса и по возможности новых приобретений, отметил он.

gxpnews