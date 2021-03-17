«Фармасинтез» планирует к 2030 году полностью перейти на выпуск инновационных препаратов

Компания «Фармасинтез» планирует постепенно переходить к разработке инновационных препаратов, к 2030 году это будет основное направление ее деятельности, сообщил в понедельник президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния в интервью телеканалу РБК.

«Я планирую, что постепенно компания «Фармасинтез» должна пойти по направлению разработки и внедрения инновационных препаратов….За пределами 2025 года я не вижу будущего в дженериках. Да, конечно, может быть, какое-то подразделение будет заниматься дженериками, но сама компания будет заниматься только разработкой и внедрением инновационных препаратов. Мы настроены на это направление, и я надеюсь, что с 2025 года это будет ярко выражено и видно….К 2030 году, я считаю, что мы полностью перейдем только на разработку и внедрение инновационных препаратов», – цитирует ТАСС Викрама Пунию.

Президент группы отметил, что на данный момент компания работает над созданием инновационного препарата от гепатита С. Он подчеркнул, что «Фармасинтез» на данный момент не собирается выходить на биржу, поскольку в этом нет смысла из-за недостаточной прибыли.

«Мы в 2020 году выросли довольно хорошо. У нас прирост был 42% в сравнении с 2019 годом. Если мы были 22,7 млрд рублей по обороту в 2019 году, то чуть более 36 млрд наш оборот был в 2020 году», – добавил он.

«Фармасинтез» на данный момент выпускает около 100 тонн фармацевтических субстанций в год при потребности России в 15 тыс.тонн, а к 2023 году объем производства может составить примерно 1 тыс. тонн. Пуния отметил, что прежде всего компания хочет обеспечить себя фармсубстанцией, чтобы не зависеть от экспорта.

gxpnews