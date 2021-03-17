Полиция и ФСБ задержали следователя и адвоката за вымогательство взятки у руководства аптеки

Следователь полиции и столичный адвокат задержаны за то, что вымогали взятку в размере 5 млн руб. За деньги они предлагали руководству ООО «Своя аптека» закрыть уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве московского главка полиции и адвокат адвокатской палаты Москвы Татьяна Преминина вымогали взятку в размере 5 млн рублей за прекращение уголовного преследования руководства ООО «Своя аптека» по уголовному делу в отношении неустановленных лиц о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Адвокат задержана при получении от потерпевшего 1 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Согласившись сотрудничать со следствием, адвокат помогла задержать старшего следователя по особо важным делам отдела ГСУ ГУ МВД по Москве при получении от нее 2 млн руб. Полицейский подозревается в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении адвоката Премининой возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, обвинение ей пока не предъявлено. Максимальный срок по этой статье УК РФ составляет 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили задержание сотрудниками управления собственной безопасности совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области следователя полиции и адвоката.

«Предварительно установлено, что в подразделение собственной безопасности обратился гражданин с заявлением о вымогательстве денежных средств следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве за прекращение уголовного преследования руководства организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность. По данному факту были задержаны двое граждан — женщина, которая является адвокатом, и следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Также проводится служебная проверка.

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