Moderna начала тестировать свою вакцину от COVID-19 на детях от 6 месяцев

Moderna начала испытывать свою мРНК-вакцину против COVID-19 на детях. На текущий момент вакцина компании разрешена в США для пациентов старше 18 лет. Если результаты исследования окажутся положительными, школьники смогут получать препарат осенью.

Moderna начала II/III фазу испытаний своей вакцины против COVID-19 на детях, говорится в сообщении на сайте компании. В исследовании примут участие около 6,8 тыс. пациентов в возрасте от 6 месяцев до 11 лет в США и Канаде.

«В США было введено 53 миллиона доз [вакцины]… Это педиатрическое исследование поможет нам оценить потенциал безопасности и иммуногенности нашей кандидатной вакцины от COVID-19 для этой важной группы населения более молодого возраста», — сказал гендиректор компании Стефан Бансель.

Издание The Wall Street Journal приводит прогноз американских органов здравоохранения, согласно которому при положительном исходе исследования учащиеся младших и старших классов могут получить доступ к вакцинам осенью, а дети младшего школьного возраста в начале 2022 года.

Также WSJ пишет, что, хотя риск заболевания тяжелой формой COVID-19 среди детей ниже, чем у взрослых. по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), дети с определенными заболеваниями и младенцы могут находиться под угрозой.

«Эти дети могут заразиться коронавирусной инфекцией, проблема в том, что они могут передать эту инфекцию другим людям», — считает лечащий врач отделения инфекционных заболеваний Детской больницы Энн и Роберта Лурье в Чикаго, доктор Тина Тан. Она добавила, что тестирование вакцины на детях в возрасте от шести месяцев необходимо, потому что некоторых младенцев и детей ясельного возраста оставляют в детских садах, а там они могут передавать вирус.

Также у детей может быть более устойчивый иммунный ответ на вакцину, чем у взрослых, для чего могут потребоваться другие уровни дозирования, рассказывает доктор Шон О’Лири, профессор педиатрии Медицинского кампуса Аншутц и детской больницы Колорадо в Авроре (штат Колорадо).

По его словам, некоторые вакцины против COVID-19 могут вызывать у взрослых временные симптомы, такие как головная боль и усталость, что является признаком иммунного ответа. «Если у вас много детей, у которых зафиксированы даже временные острые реакции, вакцину можно будет считать не слишком хорошо переносимой», — сказал он.

Николай Соколов

pharmvestnik