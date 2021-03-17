Правительство выбрало проект резидента «Сколково» DM RWE для особого правового режима

Список из семи проектов цифровых инноваций, для регулирования которых может использоваться особый экспериментальный правовой режим, представило Правительство РФ. В него вошел проект DM RWE (ООО «Дата Матрикс») по исследованиям рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт.

Вопрос о создании «песочницы» для проектов с технологиями, которые не поддаются действующему регулированию, Минэкономразвития поднимал еще в январе 2019 года. В пояснительной записке к законопроекту «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» говорится о том, что развитие технологий тормозится несовершенством законодательства и тем, что действующие нормы не всегда и не в полной мере учитывают их особенности. В связи с чем Минэкономразвития предложило создать особый правовой режим для проверки эффективности и «обкатки» в реальных условиях проектов и систем на основе больших данных, нейротехнологий и искусственного интеллекта. Полный текст законопроекта опубликован в базе данных Госдумы.

16 марта компания DM RWE, которая входит в состав Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» и занимается прорывной деятельностью в области Real-World Evidence на российском рынке, официально презентовала индустрии свою разработку в рамках конференции «RWD/RWE: от теории до реализации». Глава медицинского направления DM RWE Алексей Гурочкин подробно рассказал про созданную экосистему данных по онкологии и гематологии в России и ответил на вопросы аудитории.

Посмотреть запись мероприятия и презентации можно по ссылке. Подробнее о проекте компании DM RWE можно узнать на сайте компании.

Материал партнера: ОСТ Clinical

pharmvestnik