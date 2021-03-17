Минпромторг не поддержал предложение производителей ввести ответственность для оператора СМДЛП

Предложение Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) установить ответственность оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) за сбои в работе не нашло поддержки в Минпромторге. В ведомстве его «приняли к сведению».

В феврале АРФП обратилась в Минпромторг с инициативой внести коррективы в типовую форму договора на оказание услуг по предоставлению услуг маркировки субъектам обращения лекарственных средств и прописать санкции для оператора ЦРПТ за сбои в работе СМДЛП, которые приводят к финансовым потерям производителей. Ведомство отреагировало на нее отказом, сообщает пресс-служба АРФП.

«В части закрепления санкций для оператора за нарушения работы системы мониторинга сообщаем, что предложения Ассоциации российских фармацевтических производителей приняты к сведению и при необходимости будут учтены в рамках проводимой Минпромторгом России работы по совершенствованию законодательства в сфере маркировки товаров средствами идентификации», — сказано в письме, подписанном директором Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатериной Приезжевой.

«Из этого могу сделать вывод, что пока Минпромторг не видит необходимости вводить ответственность оператора и снижать потери фармацевтической промышленности, — прокомментировал ответ генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. — Жаль! Мне казалось, что именно Министерство промышленности должно отстаивать интересы промышленности».

АРФП продолжит добиваться нормативного закрепления ответственности оператора и уверена, что эта инициатива найдет поддержку среди участников рынка. Ранее за это идею также выступила Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма», а в марте в пользу установления санкций высказался депутат Госдумы Александр Петров. Он сказал, что вопрос будет обсуждаться в рамках соответствующей рабочей группы.

AIPM в свою очередь предлагала оператору снизить стоимость своих услуг из-за частых сбоев в системе.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik