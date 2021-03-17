Испытания комбинации «Спутника V» и AstraZeneca продолжатся после отказа ряда стран от вакцины

Клинические исследования комбинации вакцин «Спутника V» и AstraZeneca продолжаются, невзирая на то что страны Евросоюза приостанавливают использование препарата англо-шведской фармкомпании. Испытания комбинированной вакцины стартовали в феврале.

Несмотря на то что европейские страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у привитых пациентов, клинические исследования комбинации этого препарата и российской вакцины «Спутник V» продолжаются. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В ноябре прошлого года разработчики «Спутника V» предложили комбинировать его с вакциной AstraZeneca для повышения эффективности. Спустя месяц директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в России не будут применять комбинированный препарат. Исследования комбинации начались в феврале этого года, в них принимают участие по 100 добровольцев из Белоруссии, Аргентины, ОАЭ, Саудовской Аравии и Азербайджана.

С начала марта некоторые европейские страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, разработанного компанией вместе с Оксфордским университетом. Это Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва, Португалия, Словения, Латвия и Кипр.

По данным Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риски возникновения побочных эффектов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендовала продолжать ее применение. По мнению экспертов ВОЗ, нет доказательств прямой связи побочных эффектов после применения препарата с самой инъекцией.

Григорий Дубов

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