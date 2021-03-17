Pfizer прекратит производство биоаналогов в Китае и продаст свое предприятие

Pfizer перестанет производить биоаналоги в Китае и продаст свое предприятие в стране компании WuXi Biologics. Сумма сделки и названия препаратов, которые будут производиться на заводе, пока не разглашаются.

Pfizer прекратит производство биоаналогов в Китае и продаст свое предприятие в городе Ханчжоу, пишет Reuters. «На объекте планировалось производить три биоаналога для китайского рынка», — прокомментировала Pfizer ситуацию изданию. В компании заявили, что пробовали подобрать другие продукты для производства на заводе, но ни один из них не соответствовал масштабам и производственным мощностям, которыми располагало предприятие.

«После всестороннего анализа рынка биоаналогов и глобальной производственной сети компании Pfizer приняла трудное решение прекратить свои программы по производству биоаналогов в Китае и продать 100% своей доли в Pfizer Biologics [в Китае]», — рассказали в Pfizer другому изданию, BioProcess Insider.

Ни Pfizer, ни WuXi не раскрыли сумму сделки или продукты, которые будут производиться на заводе после ее завершения в первой половине этого года.

«Предприятие будет сосредоточено на предоставлении первоклассных услуг по производству лекарственных субстанций и лекарственных препаратов, основываясь на спросе клиентов на биопрепараты, включая моноклональные антитела», — сказал представитель WuXi Biologics.

WuXi также производит вещества для вакцины против COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом для поставок в Бразилию. Компания отказалась комментировать, будет ли завод производить вещества для вакцины COVID-19.

Как говорится в заявлении китайской фирмы в приложении WeChat, помещения оснащены биореакторами и могут быть использованы для заполнения флаконов и шприцев.

В начале прошлого года «ФВ» сообщал, что WuXi Biologics подписала соглашение с германской Bayer о принятии на себя руководства операциями производственного предприятия компании в Леверкузене (Германии).

Фото: wuxibiologics.com

Николай Соколов

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