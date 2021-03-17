Депутаты одобрили свободное использование изобретения для производства лекарств на экспорт

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правительство наделяется правом принимать решение об использовании изобретений для производства лекарств без патента с последующей компенсацией патентообладателю.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменения в главу 72 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», который предусматривает свободное использование изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта. Об этом сообщается на портале sozd.duma.gov.ru. Законопроект был внесен в Госдуму в начале марта 2020 года.

В соответствии с поправками, правительство вправе в случаях и на условиях, предусмотренных международным договором России, принять решение об использовании изобретения для производства лекарственного средства для экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Это решение должно содержать сведения об объеме производства препарата, определяемом потребностями иностранного государства, на территорию которого лекарственное средство подлежит экспорту. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Порядок направления уведомления, основания и порядок принятия решения и прекращения его действия, порядок определения срока действия решения, а также методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством.

Елена Сидорова

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