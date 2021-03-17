Обновление сервисов маркировки лекарств призвано ускорить работу фармкомпаний

О запуске масштабного обновления сервисов системы маркировки лекарств объявил оператор «Честного ЗНАКА» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Это позволит ускорить обработку документов, — уточнили в ЦРПТ. — Речь идет о перенастраивании документоориентированной системы управления базами данных MongoDB».
Чтобы в ходе проведения работ не возникали задержки и очереди в обработке документов, в ЦРПТ выделена дополнительная команда инженеров, которая будет работать в ночную смену, сообщил оператор проекта.
Материал партнера: ЦРПТ