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Обновление сервисов маркировки лекарств призвано ускорить работу фармкомпаний

О запуске масштабного обновления сервисов системы маркировки лекарств объявил оператор «Честного ЗНАКА» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Это позволит ускорить обработку документов, — уточнили в ЦРПТ. — Речь идет о перенастраивании документоориентированной системы управления базами данных MongoDB».

Чтобы в ходе проведения работ не возникали задержки и очереди в обработке документов, в ЦРПТ выделена дополнительная команда инженеров, которая будет работать в ночную смену, сообщил оператор проекта.

Материал партнера: ЦРПТ

pharmvestnik

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17 марта, 2021 | Просмотров: 103