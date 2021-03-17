Путин назвал картельные сговоры причиной роста цен на лекарства Депутаты одобрили свободное использование изобретения для производства лекарств на экспорт » Обновление сервисов маркировки лекарств призвано ускорить работу фармкомпаний О запуске масштабного обновления сервисов системы маркировки лекарств объявил оператор «Честного ЗНАКА» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Это позволит ускорить обработку документов, — уточнили в ЦРПТ. — Речь идет о перенастраивании документоориентированной системы управления базами данных MongoDB». Чтобы в ходе проведения работ не возникали задержки и очереди в обработке документов, в ЦРПТ выделена дополнительная команда инженеров, которая будет работать в ночную смену, сообщил оператор проекта. Материал партнера: ЦРПТ pharmvestnik