Путин назвал картельные сговоры причиной роста цен на лекарства

Прокуратуре необходимо обращать внимание на картельные сговоры в сфере поставок лекарств, которые приводят к росту цен на препараты, а также следить за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения и льготного лекарственного обеспечения.

Выявление картельных сговоров в сфере поставок лекарственных средств и других товаров является очень важным направлением работы Генпрокуратуры, потому что это в конечном итоге ведет к повышению цен на рынке. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Стенограмма выступления президента размещена на сайте Кремля.

«Особое внимание, конечно же, нужно уделить такой исключительно важной, ключевой сфере, как здравоохранение. Задача прокуроров не только контролировать, как реализуются запущенные здесь региональные программы, мероприятия профильных национальных проектов, но и тщательно следить за решением многих других вопросов. Например, соблюдаются ли нормативы оказания медицинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам бесплатные лекарства, услуги, средства реабилитации, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам», – заявил президент.

Елена Сидорова

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