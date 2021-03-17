Счетная палата рекомендовала Минздраву проработать механизм возмещения стоимости лекарств

Счетная палата в 2020 году провела аудит эффективности закупок лекарств и проанализировала расходование бюджетных средств на организацию лекарственного обеспечения. По мнению аудиторов, лекарственное обеспечение в стране организовано недостаточно эффективно.

Счетная палата заявила, что доступность льготных лекарств снижается, а жители регионов не в равной мере обеспечены качественным медикаментозным лечением. Значительно усугубляют сложившуюся ситуацию с лекарствами недостатки нормативно-правового регулирования как на федеральном, так и на региональном уровнях. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты, поступившим в «ФВ».

В 2020 году ведомство провело аудит закупок лекарств за счет федерального бюджета и анализ расходования бюджетных средств на организацию лекарственного обеспечения. Главный вывод Счетной палаты: лекарственное обеспечение в стране организовано недостаточно эффективно.

Во-первых, не решена проблема так называемой двойной льготы. Действующая нормативно-правовая база позволяет отдельным категориям граждан получать лекарства за счет средств субъекта России даже в случае отказа от получения льготных препаратов в пользу ежемесячных денежных выплат из федерального бюджета. В итоге на лекарственное обеспечение граждан с двойными льготами может уходить до 60% затрат региона на льготное лекарственное обеспечение.

По данным аудиторов, предпочтение в пользу денежного возмещения отдают почти 59% жителей села и 50% городских жителей. Чем меньше населенный пункт, тем выше доля получателей денежного возмещения.

Во-вторых, выявлены многочисленные отказы гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов и в выдаче льготных рецептов (25% и 30% от общего числа жалоб граждан на осуществление лекарственного обеспечения соответственно).

В-третьих, ведется недостаточный учет граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Так, была проверена обоснованность расчета планируемых Минздравом бюджетных денег на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных и для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. В итоге выявлены факты, не позволяющие однозначно подтвердить объем потребности в бюджетных средствах на закупку лекарств для указанных категорий лиц. Минздраву России направлено представление Счетной палаты об устранении выявленных нарушений и недостатков, которое находится на контроле.

Кроме того в ходе проверок установлено несоответствие количества граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, больных редкими заболеваниями, и данных формы федерального статистического наблюдения о числе соответствующих заболеваний.

По итогам анализа Счетная палата подготовила ряд предложений для улучшения ситуации в сфере лекарственного обеспечения. В частности, рекомендовала Минздраву проработать вопрос применения модели возмещения стоимости лекарств населению при амбулаторном лечении с учетом международного опыта развития системы социального страхования.

В базе рекомендаций СП указывается, что необходимо рассмотреть вопрос о дополнении нацпроекта «Здравоохранение» мероприятиями в части лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с хроническими заболеваниями.

Елена Калиновская

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