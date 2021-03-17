AbbVie может продать портфель препаратов для женского здоровья за 5 млрд долл. из-за долга

AbbVie собирается продавать портфель препаратов для женскго здоровья. Компании необходимо выплатить 143,7 млрд долл., чтобы погасить долг, возникший после приобретения в 2020 году Allergan.

Американский производитель AbbVie ведет переговоры о продаже портфеля женских препаратов на сумму примерно в 5 млрд долл, сообщает Reuters. В портфель входит, помимо прочего, противозачаточное средство Lo Loestrin Fe, над которым Allergan начала работать в 2018 году. Ожидается, что активы в области женского здоровья будут проданы на аукционе. Они уже вызвали интерес со стороны нескольких частных инвестиционных компаний, включая CVC Capital Partners.

Издание пишет, что AbbVie заинтересована в продаже этого портфеля, чтобы выплатить часть многомиллиардного долга, связанного с приобретением Allergan. Сделка на сумму 63 млрд долл. была закрыта в прошлом году. Теперь долг компании составляет 147,3 млрд долл.

Сделка также поможет высвободить средства для разработки новых препаратов, поскольку патент AbbVie на свой флагманский продукт «Хумира» (самое продаваемое лекарственное средство в мире) истекает в 2023 году.

Скорее всего AbbVie сосредоточиться на иммунологических препаратах «Скайризи» и Rinvoq, которые считаются преемниками «Хумиры», пишет BioSpace. В США они были одобрены в 2019 году для лечения псориза и активного ревматоидного артрита соответственно. Согласно отчету AbbVie, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в 2020 году оба препарата принесли ей в совокупности 2,3 млрд долл. С расширением показаний для препаратов доход с них может вырасти еще больше, пишет издание.

Николай Соколов

pharmvestnik