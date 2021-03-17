Минпромторг утвердил методики определения платы за инспектирование фармпроизводителей

Минпромторг утвердил методики определения размера платы за оказание услуг по проведению фарминспекций производства лекарств, расположенного на территории России и за ее пределами, на соответствие требованиям правил GMP ЕАЭС.

Минюст 16 марта зарегистрировал приказ Минпромторга России № 90 от 20.01.2021, которым утверждены методики определения размера платы за оказание услуг по проведению фарминспекций производств лекарств, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, на соответствие требованиям правил GMP ЕАЭС, в том числе совместно с фарминспекторатами иного государства – члена ЕАЭС, в целях выдачи соответствующего сертификата. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

Выполнять инспектирование будет ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП»). В документе приводятся типовые наименования работ, осуществляемых при инспектировании с указанием фактических трудозатрат для их выполнения. Предельный размер платы за оказание услуги с учетом командировочных расходов с НДС может составлять 2 677 061, 59 руб.

Пересмотреть размер платы за оказание услуги можно один раз — 1 апреля текущего финансового года с учетом прогнозного плана инфляции или в случае изменения нормативно–правовых актов.

Елена Сидорова

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