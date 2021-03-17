В фармацевтическом e-commerce могут остаться два лидера

В ближайшие 2 года в e-commerce будет идти ожесточенная конкуренция, но в итоге оформятся два явных лидера. Это мнение высказал коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов, выступая 12 марта на XVI Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью».

По словам эксперта, трансформация отрасли в направлении цифровизации необратима, во многом это обусловлено сменой поколений и изменением покупательского поведения. Трамплином стала пандемия, но и ранее наблюдался значительный процент прироста е-commerce год от года.

«Сегодня классическая фармацевтическая розница в онлайн-сегменте предлагает не весь спектр услуг, необходимых покупателю, оставляя пространство для роста крупных IT-платформ с широким набором сервисов в онлайне, – подчеркнул он. – Задача традиционных участников фармрынка заключается в том, чтобы максимально быстро переосмыслить свои подходы к онлайн-взаимодействию с клиентом. Постепенно стираются границы между площадками. Сейчас мы наблюдаем некое разнообразие: один ресурс предлагает вывоз заказа из аптек, другой внедрил доставку, третий выступает в роли агрегатора. В ближайшие несколько лет мы все будем оказывать одни и те же услуги – те, которые выберет покупатель. Если сервис борется за покупателя, он постарается как можно шире охватить запросы клиентов».

В качестве примера Борис Попов привел сервис по заказу товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» – проект ЦВ «Протек». «С одной стороны, ЦВ «Протек» – дистрибьютор, и взаимодействие с офлайн-розницей для него было, есть и будет основным каналом, – рассказал он. – С другой – мы понимаем, что на рынке набирают силу тенденции, благодаря которым мы не можем оставаться только в b2b, необходимо развиваться в сегменте b2c. Например, мы запустили доставку безрецептурных лекарственных средств и сопутствующих товаров, которая прекрасно работает и дает значительный прирост. Доля доставки в обороте «ЗдравСити» – уже около 10 % от общего оборота ресурса по Москве».

Кроме того, «ЗдравСити» – сервис бронирования из стоков аптек, полноценный агрегатор, сервис для партнеров, единичных аптек и аптечных сетей, благодаря которому у них появляется дополнительная возможность продавать свой ассортимент в e-commerce, добавил эксперт.

«Протек», без сомнения, будет развивать «ЗдравСити» и конкурировать за лидерство в e-commerce», – заключил Борис Попов.

Материал партнера: ГК «Протек»

pharmvestnik