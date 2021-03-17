В «ФК Пульс» обсудили стратегию развития на ближайшие годы

Впервые после годового перерыва, вызванного пандемией коронавируса, 19–21 февраля 2021 года состоялась стратегическая сессия руководства «ФК Пульс». Мероприятие объединило топ-менеджеров и руководителей основных подразделений центральной компании и регионов.

«Илон Маск в одном из обращений к своим сотрудникам указывает, что те убивают немало времени на решение финансовых вопросов, совещания, презентации в PowerPoint. Он утверждает, что лучше потратить время на то, чтобы сделать продукт компании настолько великолепным, насколько это возможно, – рассказал в своем обращении учредитель компании Эдуард Нетылько. – Для этого не нужно обладать каким-то мистическим знанием. Нужно всего лишь стать абсолютным перфекционистом по отношению к продуктам и услугам своей компании. Маск призывает собирать обратную связь отовсюду, от клиентов и не только. Просто приходить на производство, в магазины, говорить с потребителями, подумать, что хотел бы видеть ты сам. Пока мы сами не полюбим свой продукт, не стоит ждать, что он понравится другим. Полностью согласен с этой мыслью, и хочу, чтобы мы приняли такой продуктовый подход и стали истинными перфекционистами».

По итогам 2020 года аналитические агентства (DSM Group, RNC Pharma, IQVIA) поставили компанию «Пульс» на первую строчку рейтинга российских дистрибьюторов. Это огромная победа компании, ведь это произошло впервые за 25 лет ее существования. Но добытое лидерство теперь необходимо удержать, и здесь «ФК Пульс» предстоит не столько оглядываться на конкурентов, сколько совершенствовать действующие продукты и генерировать новые.

Михаил Сиротин, генеральный директор «ФК Пульс» и Наталья Смирнова, заведующая складом организации оптовой торговли ЛС.

Помимо общей стратегии развития на ближайшие несколько лет, коллеги подвели как общие для компании итоги 2020 года, так и итоги года по всем основным направлениям. Отдельно в рамках конференции руководители обсудили стратегии развития на ближайший год таких направлений, как HR, IT и e-Commerce. Были подведены итоги года и обозначена стратегия маркетингового союза «Созвездие».

Эдуард Нетылько, учредитель «ФК Пульс», Валерий Татаринов и Павел Давыдов, «Пульс Брянск».

Отдельно была проведена торжественная часть мероприятия с поздравлениями лучших из лучших сотрудников по итогам года. Лучшей региональной компанией по итогам 2020 года стала РК «Пульс Брянск». Кубок учредителя за наивысшие показатели продаж получили коллеги из РК «Пульс Краснодар».

Эдуард Нетылько, учредитель компании «ФК Пульс», Евгений Нудьга и Михаил Таегов, «Пульс Краснодар».

Материал партнера: «ФК Пульс»

pharmvestnik