Фармпромышленность в феврале вошла в число отраслей с максимальным ростом

Фармпромышленность в феврале вошла в число отраслей с максимальным ростом. Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос на 28,1% по сравнению с февралем 2020 года. Производство лекарств выросло на 31,5%.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года на 28,1%. Лекарств в прошлом месяце изготовлено на 45,9 млрд руб., что на 31,5% больше, чем в феврале 2020 года. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,0 млрд доз, что на 20,7% больше, чем в феврале 2020 года, и на 0,6% меньше, чем в январе текущего года. В ампулах их выпущено 548 тыс. штук, что на 23,7% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 2,0% меньше, чем в январе 2021 года.

Производство фармсубстанций в феврале увеличилось на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с январем 2021 года объемы выпуска фармацевтических субстанций выросли на 1,7%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 61,9 т, что в 2,7 раза больше, чем в феврале прошлого года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с февралем 2020 года на 95,6%, составив 53,2 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 21,9 млн упаковок, что на 0,2% больше, чем в феврале 2020 года. Клейких перевязочных материалов – 22,4 млн упаковок, что на 13,3% меньше, чем в феврале прошлого года.

Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, уменьшился на 1,1% по сравнению с февралем 2020 года и составил 1,4 млрд руб.

По итогам 2020 года фармацевтическая промышленность также показала значительный рост: производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 23% по сравнению с 2019 годом.

Елена Сидорова

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