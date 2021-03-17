Все больше врачей отходят от коммуникаций с медицинскими представителями по телефону

В течение 2020 года существенно возросла доля врачей, охваченных контактами с медицинскими представителями по телефону, а также через мессенджеры и электронную почту. Охват врачей коммуникациями по мобильному телефону – каналу, демонстрирующему наибольший рост, увеличился с 44% весной 2020 года до 64% осенью 2020 года. Охват коммуникациями через мессенджеры увеличился с 43 до 58%. Вебинары демонстрируют рост с 33 до 44%, а переписка с медицинскими представителями по e-mail – с 28 до 37%.

Об этом свидетельствуют данные осенней волны регулярного исследования Medi Q «Мнение практикующих врачей» компании Ipsos, поступившие в «ФВ».

На этом фоне по итогам 2020 года увеличилось суммарное количество времени за неделю, которое врачи по собственной оценке тратят на переписку и звонки в мессенджерах и общение с медицинскими представителями по телефону (в среднем – 35 минут). Показатель превысил затраты времени на личные визиты (23 минуты). Среднее количество минут в неделю на контакты различных типов, включая личные визиты, увеличилось для всех специальностей. Больше всего времени на такого рода общение затрачивают кардиологи – 1 час и 26 минут, эндокринологи, для которых показатель составляет 1 час и 18 минут, а также, с небольшой разницей – неврологи, оценившие затраты в 1 час и 16 минут. По мнению ЛОРов, дерматологов и психиатров, нагрузка в рамках всех активностей по продвижению составляет менее одного часа в неделю.

Примечательно, что столь существенные изменения в структуре затрат времени врача отражаются и в настроениях целевой аудитории поддерживать и дальше тот или иной канал коммуникаций.

Наиболее заметное снижение отмечено в общении с медицинскими представителями с помощью мобильного телефона. Если весной прошлого года доля тех, кто хотели бы продолжать использовать этот канал, составляла 54%, то по данным осенней волны – 46%. Также сравнительно слаб в удержании аудитории такой канал, как переписка в мессенджерах – снижение с 65 до 59%.

В личных визитах снижение есть, но не столь выраженное — с 72 до 66% по итогам предыдущей волны регулярного исследования.

Шамиль Ахметзянов

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