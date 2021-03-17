Минздрав предложил увеличить квоты на ввоз декстрометорфана для выпуска «Гриппекса» в России

Увеличение квоты связано с запуском производства в России противопростудного препарата «Гриппекс», в состав которого входит декстрометорфан, указали в Минздраве. В год на Московском эндокринном заводе планируется выпускать 75 тыс. упаковок лекарства.

Минздрав России подготовил проект постановления правительства об утверждении государственных квот на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Проект предусматривает увеличение квоты на ввоз декстрометорфана в Россию до 14,4 кг в соответствии с расчетами Московского эндокринного завода. Предприятие договорилось с американской компанией Unipharm о производстве в России препарата «Гриппекс» для лечения простудных заболеваний. Для выпуска 75 тыс. упаковок лекарства в год необходимо повысить количество ввозимого в Россию декстрометорфана, указывается в документе.

Также Минздрав разработал проект приказа министерства «Об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля». Согласно документу, предельно допустимое количество декстрометорфана на одну таблетку составляет 30 мг, на 100 мл – 200 мг.

Григорий Дубов

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