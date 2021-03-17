Сбербанк снизит цену на активы «Росты»

Сбербанк переобъявит несостоявшийся аукцион по продаже активов петербургского завода обанкротившегося фармдистрибьютора «Роста» и прав требований к компании. На предыдущие торги заявок не поступило. Теперь банк готов снизить начальную цену с 2,6 до 2,4 млрд рублей. Сбербанк переобъявит несостоявшийся аукцион по продаже активов петербургского завода обанкротившегося фармдистрибьютора «Роста» и прав требований к компании. На предыдущие торги заявок не поступило. Теперь банк готов снизить начальную цену с 2,6 до 2,4 млрд рублей.

Сбербанк продает 100% долей ООО «Фарма капитал», на котором числится завод в Санкт-Петербурге и склад в Новосибирске.

«Проведены торги со снижением стоимости с 2,6 до 2,4 млрд рублей, торги не состоялись, планируется дальнейшее экспонирование объекта на торгах на уровне 2,4 млрд рублей», – сообщили Vademecum в пресс-службе банка.

На продажу выставлено фармацевтическое производство в Санкт-Петербурге на территории индустриального парка «Конная лахта» мощностью 1,2 млрд таблеток и капсул в год и права требования к АО «Роста». Права включают находящееся в залоге имущество «Радуга недвижимость Сибирь» – склад «Росты» в Новосибирске.

Группа «Роста» принадлежала Давиду Паникашвили. Банкротство «Росты» было инициировано в 2017 году, после ухудшения финансового состояния группы на фоне слухов о продаже «Аптечной сети 36,6». Розничный бизнес «Росты» – сеть «Радуга – «Первая помощь» – «Ладушка» – купила компания «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов»).

В феврале 2019 года АО «Роста» признано несостоятельным, на тот момент размер требований кредиторов составлял 25,6 млрд рублей. Сам Паникашвили признан банкротом в марте 2020 года.