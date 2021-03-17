ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что преимущества вакцинации препаратом AstraZeneca перевешивают ее риски, сообщает пресс-служба организации.

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжить вакцинацию», — заявляют в ВОЗ.

Подчеркивается, что глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно оценивает последние данные о безопасности препарата AstraZeneca. Как только обзор будет завершен, ВОЗ немедленно сообщит о результатах.

«В рамках широкомасштабных кампаний по вакцинации страны обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах. Это не обязательно означает, что введение инъекции связано с возникновением патологии, но расследование таких случаев является необходимой мерой», — комментируют в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рассмотрит все данные о безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca к 18 марта и объявит о своем заключении в этот день.

gxpnews