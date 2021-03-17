Dr. Reddy’s Laboratories завершила III фазу испытаний «Спутника V»

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories завершила III фазу испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Мы завершили работу над III фазой клинических испытаний. Результаты испытаний будут объявлены в начале апреля», — говорится в заявлении компании. III фаза испытаний «Спутник V» проводилась с участием примерно 1,5 тыс. добровольцев.
Результаты испытаний будут переданы индийскому регулятору в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий, где рассматривается заявка компании Dr. Reddy’s Laboratories на экстренное использование в Индии «Спутника V». Для вынесения решения эксперты изучат данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах.
Dr. Reddy’s и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в сентябре 2020 года вступили в партнерство для проведения клинических исследований вакцины «Спутник V» и ее распространения в Индии. РФПИ должна в будущем поставить Dr. Reddy’s 100 млн доз вакцины после получения разрешения регулирующих органов Индии.