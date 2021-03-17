Минпромторг предложил закрепить правило «третий лишний» в пользу производителей ЕАЭС

Минпромторг предложил закрепить новое правило при госзакупках лекарств: если на торги выходит компания из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с препаратом из списка стратегически значимых и локализацией в странах Союза производства полного цикла, заявки от других производителей не рассматриваются, сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с министрами от 2 февраля.

На данный момент на бюджетном рынке фармацевтической промышленности правило, предусматривающее, что если на аукцион подаются заявки от двух поставщиков с товаром из стран ЕАЭС, то заявка участника с иностранной продукцией отклоняется. Минпромторг уже прорабатывает вопрос введения правила «второй лишний» в отношении медтехники.

Также Голикова поручила министру здравоохранения Михаилу Мурашко, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, главе ФАС Росси Максиму Шаскольскому проанализировать действующее законодательство об обращении лекарств и биомедицинских клеточных продуктов и представить в правительство предложения по его упрощению – в частности, по сокращению сроков регистрации лекарств.

gxpnews