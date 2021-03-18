Эксперты здравоохранения обсудили меры по улучшению лекобеспечения пациентов с хроническими ССЗ

Инициативы по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» были озвучены на заседании подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы (ГД) по охране здоровья 12 марта. В нем приняли участие депутаты ГД, представители Минздрава, Министерства финансов, Министерства промышленности и торговли, главные специалисты – кардиологи, представители пациентского сообщества.

Глава подкомитета ГД по вопросам обращения лекарственных средств Александр Петров отметил, что смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в 2019 году составила 47% от всех причин. Он подчеркнул, что необходимо выстроить структуру лечения не только острых, но и хронических ССЗ. И это должно быть системное решение.

В ходе заседания неоднократно поднимался вопрос о реализации федерального проекта (ФП) «Борьба с ССЗ» как части государственной программы. Как отметил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, несмотря на то, что в прошлом году пандемия COVID-19 не позволила в полной мере реализовать все планы в рамках Программы лекарственного обеспечения пациентов с острыми формами ССЗ, полученный опыт и достигнутые результаты позволили убедиться в ее эффективности и рекомендовать ее продление еще на один год. Это означает обеспечение пациентов необходимыми лекарственными препаратами в течение двух лет после сердечно-сосудистого события. По его мнению, к ключевым вопросам относятся распространение лекарственного обеспечения в перспективе на пациентов, имеющих высокий риск сердечно-сосудистых катастроф, например при хронической сердечной недостаточности (ХСН), а также включение более эффективных и таргетных препаратов в программу для текущих групп населения и более широких категорий пациентов.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев поддержал данные меры и отметил, что в настоящее время менее 20% пациентов с хроническими ССЗ обеспечены необходимой лекарственной терапией в амбулаторном сегменте. Еще одна важная проблема пациентов с хроническими ССЗ – отсутствие маршрутизации и преемственности терапии при выписке из стационара, подчеркнул он.

Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела МЗ РФ Екатерина Каракулина осветила предварительные итоги реализации ФП в 2020 году и перспективные задачи на 2021 год. На 12 марта нынешнего года в среднем по стране наблюдается достижение двух показателей ФП и недостижение трех. Только в четырех регионах удалось реализовать задачи проекта в полной мере.

Главный внештатный специалист кардиолог Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного федеральных округов Евгений Шляхто отметил необходимость дополнительного расширения программы на хронические ССЗ за счет включения ХСН и дислипидемии. Он подчеркнул, что данная мера позволит сохранить до 40 тыс. жизней в год.

Главный внештатный специалист кардиолог Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов Сергей Бойцов представил данные, демонстрирующие, что применение современных лекарственных препаратов для лечения больных с хроническими формами БСК высокого риска имеет существенный потенциал снижения смертности на 20–40%.

Главный внештатный специалист клинический фармаколог г. Москвы Марина Журавлева подчеркнула, что применение терапии ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера второго типа у 30% пациентов с ХСН способно в течение трех лет предотвратить 11 тыс. случаев смерти и обеспечить выполнение целевого показателя «снижение смертности от БСК» ФП «Борьба с ССЗ» на 18,7%. Расширение применения данной терапии на всю популяцию позволит предотвратить дополнительно 55 тыс. случаев смерти и обеспечить выполнение целевого показателя в 2023 году на 58%. Это говорит о том, что в силу многочисленности пациентов с хроническими ССЗ, в частности с ХСН, возможно достичь целевых показателей ФП за счет обеспечения таких пациентов современными лекарственными препаратами.

Общая величина экономического бремени ХСН с позиции государства составляет более 81 млрд руб., сообщил генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ Виталий Омельяновский. Эксперт резюмировал, что совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с ХСН, в том числе льготного лекарственного обеспечения, позволит уменьшить затраты, а также снизить смертность, обусловленную данным заболеванием.

По итогам заседания рекомендовано дополнить государственную программу «Развитие здравоохранения» мероприятиями по совершенствованию оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с хроническими ССЗ, а также разработать правила предоставления и распределения субсидий на обеспечение профилактики развития хронических ССЗ у пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов РФ.

Материал партнера: КРОС

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