В России регистрируют вакцину против COVID-19 у животных

Ученые Федерального центра охраны здоровья животных разработали вакцину против COVID-19 у животных. Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время.

На X Международном ветеринарном конгрессе, который пройдет в Москве в 20–23 апреля, планируется презентация вакцины против COVID-19 у животных, сообщает подведомственное Россельхознадзору издание «Ветеринария и жизнь».

Этот ветеринарный препарат разработан учеными Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). В рамках конгресса разработчики вакцины расскажут, как проходили испытания препарата, насколько он эффективен и каких животных рекомендуется прививать.

В декабре 2020 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что специалисты подведомственных Россельхознадзору учреждений рассчитывают завершить разработку вакцины от коронавируса для животных в январе 2021 года.

«Сейчас специалисты продолжают такие разработки… Скоро будем регистрировать препарат, а затем запустим производство в нашем институте во Владимире, ФГБУ «Федеральный центр охраны животных», – сказал он.

Если вакцина от коронавируса будет востребована, то специалисты смогут сразу наладить ее выпуск в больших объемах, заявил глава Россельхознадзора.

Данкверт также сообщил, что существует еще одна важная разработка российских ученых: тест-системы для диагностики коронавируса у животных. Ее же можно использовать для тестирования продукции, упаковочного материала и других образцов внешней среды.

Елена Сидорова

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