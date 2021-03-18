В Мексике конфисковали партию поддельных вакцин «Спутник V»

Таможенная служба и вооруженные силы Мексики провели обыск частного самолета и обнаружили поддельные вакцины «Спутник V». Флаконы с препаратом, находившиеся в холодильнике под газировкой, были изъяты.

Главное таможенное управление Мексики при содействии вооруженных сил страны конфисковало партию поддельных российских вакцин «Спутник V» в международном аэропорту Кампече. Как утверждается, препарат первоначально был доставлен частным самолетом, в связи с чем было начато расследование для установления происхождения перевозимого груза. Об этом сообщило правительство Мексики на своем официальном сайте.

Сотрудники таможни провели обыск самолета, находившегося на территории Мексики и направлявшегося в Гондурас. В нем было обнаружено два холодильника с 5 тыс. доз вакцины российского производства. Они были спрятаны под бутылками с газировкой и кондитерскими изделиями.

Сотрудники таможни наложили арест на найденные флаконы с вакциной. Экипаж и пассажиры самолета были переданы Генеральной прокуратуре Мексики.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поблагодарил в Twitter правительство Мексики за изъятие партии поддельных вакцин.

Фото: gob.mx

Владимир Заболотских

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