Медрегулятор Великобритании не нашел связи между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов

После анализа всех данных по вакцине AstraZeneca британский медрегулятор не увидел связи между использованием препарата и возникновением тромбов у привитых пациентов. Власти Великобритании будут и дальше изучать информацию о случаях возникновения тромбоза.

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании изучило все доступные данные по вакцине от коронавируса британско-шведской фармкомпании AstraZeneca и пришло к выводу, что образование тромбов у пациентов не связано с применением этого препарата. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Британский медицинский регулятор подтвердил, что преимущества вакцины в борьбе с COVID-19 серьезно перевешивают риск возникновения побочных эффектов. Власти страны продолжат подробно изучать сообщения о пяти случаях возникновения очень редкого и специфического тромба в венах головного мозга, появившегося вместе с пониженным уровнем тромбоцитов.

Такой диагноз зарегистрирован менее чем у одного миллиона человек, вакцинированных в Британии. В регуляторе отметили, что такой тромбоз может возникнуть естественным путем, его связь с вакцинированием не установлена.

MHRA провело собственное расследование после того, как несколько европейских стран, включая Францию, Германию, Испанию и Италию, решили приостановить применение вакцины AstraZeneca. Решение было принято на фоне новостей о возникновении тромбов у привитых препаратом пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовали продолжать использовать вакцину AstraZeneca. В ведомствах указали на отсутствие доказательств появления тромбоза после введения инъекции, заявив, что риски побочных эффектов значительно ниже пользы от препарата.

Фото: astrazeneca.com

Григорий Дубов

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