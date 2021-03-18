Eli Lilly побеждает в разбирательстве по делу о поставках препаратов по сниженным ценам

Федеральный судья заблокировал распоряжение правительства США, согласно которому фармкомпании должны были продавать аптекам препараты по сниженным ценам. Иск подали AstraZeneca, Sanofi и Eli Lilly.

Федеральный судья заблокировал решение Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) США, которое предписывало фармкомпаниями продавать аптекам препараты по сниженным ценам, пишет FierceHealtcare. Ранее HHS распространил на аптеки действие программы 340B.

Эта программа была принята Федеральным правительством США в 1992 году, она требует от производителей лекарств предоставлять ряду больничных организаций медикаменты по сниженным ценам. В 2020 году HHS выпустила консультативное заключение, согласно которому программа должна распространяться еще и на аптеки, которые имеют контракты с больницами (контрактные аптеки) и распространяют препараты от их имени. The Endpoints отмечает, что предложение ведомства с такой инициативой было выпущено без предварительного уведомления или возможности для общественного обсуждения.

Против этого возразили фармкомпании. В начале года Sanofi, Eli Lilly и AstraZeneca подали иски против HHS с просьбой отменить это решение. В итоге судья Сара Эванс Баркер постановила, что ведомство не соблюдало процедурные правила при его принятии.

«Из-за отсутствия возможности участвовать в процессе обсуждения, права и интересы Lilly были нарушены», – написала Баркер. Она также отметила, что подача этой инициативы от HSS была «двусмысленной, сбивающей с толку, двуличной и вводящей в заблуждение».

Такой исход дела станет серьезной неудачей для больниц и контрактных аптек, работающих в рамках программы 340B, пишет The Endpoints. Они утверждают, что производители лекарств поступают незаконно, оказывая на программу одностороннее влияние.

Николай Соколов

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