В аптеках возник дефицит популярного антидепрессанта

В аптеках трудно найти антидепрессант «Золофт» (МНН сертралин). Владелец бренда компания Viatris подтвердила, что лекарство временно отсутствует на складе. В компании утверждают, что в течение марта ожидается новая поставка препарата.

В аптеках заканчивается антидепрессант «Золофт» (МНН сертралин). Препарат трудно найти в интернет-аптеках Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Владивостока и др. В компании ПАО «Аптечная сеть 36,6» «ФВ» подтвердили, что препарат в дефектуре. Коммерческий директор ФК «Пульс» Вадим Копылов рассказал, что ожидают поставку в ближайшие дни.

«Лекарственный препарат «Золофт» (МНН сертралин) в форме таблеток в дозировке 50 мг и 100 мг № 28 временно отсутствует на складе нашей компании», – рассказали «ФВ» в пресс-службе компании Viatris в России, владеющей брендом «Золофт».

Там заверили, что проблем с производством лекарства нет и в марте будет очередная поставка.

По данным AlphaRM, общие продажи «Золофта» в 2020 году выросли на 42% по сравнению с 2019 годом — 664,5 тыс. упаковок на 657,8 млн руб. против 461,5 тыс. упаковок на сумму 462,4 млн руб.

Препарат ранее принадлежал подразделению Pfizer Upjohn. В 2020 году Upjohn и Mylan объединились в новую компанию Viatris, которая стала новым владельцем бренда «Золофт». Регистрационное удостоверение было переоформлено в августе 2020 года.

Елена Калиновская

pharmvestnik